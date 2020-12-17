Юрий Стоянов рассказал о необычном блюде на своем новогоднем столе

Москва, 17 декабря. Советский и российский актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал ФАН, что никогда не работает в Новый год. Праздник артист всегда отмечает только дома с семьей.

«Новый год я, как всегда, как всю жизнь, отмечаю дома. Несмотря на то, что я актер, в Новый год я никогда нигде не работал, а в этом году и вариантов, как я понимаю, нет, — рассказал Стоянов. — Новогоднюю ночь я всегда встречаю не у друзей, не в гостях, а только дома с семьей — всегда, сколько себя помню».

У семьи артиста, по его словам, такие же традиции, как и у сотен тысяч других семей, ведь смысл этого праздника заключается в том, что он очень традиционный и семейный.

Юрий Стоянов также рассказал, что, помимо традиционного набора блюд, на новогоднем столе у него присутствует еще одно не совсем обычное — сациви.

«У нас, как и у большинства, — традиционный набор блюд. Но к ним у меня всегда добавляется сациви, которое я очень люблю, вот обожаю просто сациви! — признался артист. — А потом я узнал, что в Грузии это новогоднее блюдо».

Этот Новый год актер планирует встречать на даче — и уже украсил свой участок. Стоянов рассказал, что уже купил удлинители и тройники, которые понадобились, чтобы на улице было красиво.

«У меня небольшой участок, но натуральная огромная ель растет. Вот это очень тяжело: я каждый день трачу минут 40, чтобы повесить на нее дополнительную лампочку, — отметил артист. — В основном, украсил гирляндами и на окна всякое наклеил. Так что все как у всех, ничего эксклюзивного, не Мальдивы».

Ранее Юрий Стоянов рассказал ФАН, что он, соблюдая все меры осторожности, не боится работать в нынешней эпидемиологической обстановке, поскольку еще в конце сентября привился вакциной «Спутник V». Артист настоятельно попросил всех прививаться, так как считает, что это один из главных путей в борьбе с пандемией, если не единственный. Он подчеркнул, что говорит это искренне, не по чьей-либо просьбе.