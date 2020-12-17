Главную елку Томска зажгут 18 декабря в тайне от жителей

Томск, 17 декабря. Главную елку Томска на Новособорной площади зажгут в пятницу, однако традиционного городского празднования не будет из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе.

Заместитель мэра Томска по социальной политике Константина Чубенко рассказал журналистам, что в этот раз новогодние мероприятия в Томске будут проходить в усеченном формате. При этом это никак не скажется на новогоднем оформлении города. Фестиваль «Хрустальный Томск» в этом году проводиться не будет, площадь просто украсят ледовыми скульптурами, которые полностью будут готовы через несколько дней. Фейерверка на Новособорной площади в новогоднюю ночь также не будет.

«Мы поставили задачу сдать все ледовые городки 18 декабря. И главная новогодняя ель тоже загорится в этот день. <...> Мероприятий с елкой никаких не будет. В определенное время включатся огни. Мы умышленно не называем время, потому что это неизбежно приведет к массовому скоплению людей», — рассказал журналистам Чубенко.

Ранее ФАН сообщал, губернатор Сергей Жвачкин дал поручение полиции и Росгвардии вести дежурства вблизи ледовых городков, катков и лыжных баз. Также будут проводиться ночные рейды по развлекательным заведениям региона, которые пройдут с 25 декабря по 10 января, чтобы пресечь проведение корпоративов и вечеринок.