Рустам Солнцев высмеял фото братьев Запашных в сценических костюмах

Москва, 17 декабря. Известный шоумен и бывший участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о своем отношении к российским дрессировщикам братьям Запашных. В своем Instagram-аккаунте он разместил снимок, на котором Эдгард и Аскольд запечатлены в своих сценических костюмах.

«Все-таки мускулистые женщины прекрасны», — жестко высмеял Рустам Солнцев фото братьев Запашных в сценических костюмах.

Подписчики шоумена поддержали ироничный тон Солнцева и начали гадать, почему странное фото вообще было сделано. Многие обратили внимание не только на костюмы братьев Запашных, но и на позу, в которой они стоят.

«Как минимум странное фото. Зачем он его держит за плечи? Да, вообще тут много вопросов», — отметил один из комментаторов. «Если бы этот блог не писал большегубый силикон с женскими футболками в цветочках, то я бы сказал «красавчик, настоящий мужик», а так, советую посмотреть себя в зеркало», — съязвил другой подписчик Солнцева. «Образ у братиков, конечно, дикий, но они талантливые, что поделать», — поделился своим мнением третий.

Солнцев часто с сарказмом комментирует фото знаменитостей. Недавно он опубликовал шокирующий снимок постаревшей певицы Ларисы Долиной, за что получил массу негатива в свой адрес. Многие подписчики заметили, что у исполнительницы солидный возраст, поэтому говорить о внешности — низко и подло.