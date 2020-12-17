Россияне могут получать до 70 тысяч рублей за использование своих персональных данных

Правительство Франции оштрафовало Google на 100 млн евро. Власти страны наказали корпорацию за незаконное сохранение, чтение и использование файлов cookie. Что это такое и почему мы должны этим интересоваться?

Как Google собирает информацию об интернет-пользователе

Большинство из нас начинают свой сеанс в Интернете со страницы поиска. В момент ее использования хозяин поискового сайта получает доступ к истории путешествия пользователя по сайтам. Страничка Google в России является стартовой для 60% интернет-визитеров. Зарубежная компания получает сведения о привычках, языке, месте жительства и диапазоне интересов пользователя. Несложный анализ этих же данных позволяет выяснить его возраст, пол, имя, место жительства, адрес электронной почты, религиозные и политические предпочтения. Процесс идет благодаря записи и чтению файлов cookie.

Как объяснили эксперты Института развития Интернета — консультанта комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, — файлы cookie — это идентификационные файлы со служебной информацией о поведении пользователя на сайте, которые сохраняются на компьютере при просмотре ресурсов. В небольшом файле могут храниться данные для авторизации, такие как логин, имя, электронная почта; пользовательские настройки сайта, например геоданные и язык. Также, как правило, сохраняется тип устройства, с которого пользователь зашел на сайт. Все это относится к персональным данным (ПД). Другой пример: покупатель интернет-магазина добавил товар в корзину и случайно закрыл страницу. Если открыть ее вновь, то покупки из корзины не пропадут, это же относится к авторизации, которую не нужно проходить повторно. Такие удобства достигаются благодаря сохранению данных в файлах cookie. От сведений в них зависит, какую рекламу получает пользователь. Персонифицированная (таргетированная) реклама является основой получения дохода Google.

Что выяснили французы

Расследование незаконного использования (читай — хищение) персональных данных во Франции проводила Национальная комиссия по информатизации и свободе в Интернете — аналог нашего Роскомнадзора. Удалось установить, что Google не информировал французов заранее о хранении файлов cookie на их компьютере и о целях этих файлов.

В решении французского регулятора указано, что ответственность за обман юзеров несут американская Google LLC и ее французская «дочка» Google France, а незаконная деятельность технологически осуществлялась через программные средства Google Ireland. Во французском подразделении Google работают 1400 человек, и они отвечают за продвижение рекламы от имени Google Ireland Limited. В состав такого продвижения входит анализ пользовательских данных, полученных из файлов cookie.

Следователи подчеркнули, что французская и ирландская дочерние компании Google LLC зарегистрированы в Европе, но их должностные лица, персонально ответственные за политику использования ПД, живут и работают в Калифорнии, США. Это косвенно указывает на то, что американцы осознанно и последовательно воруют личные данные, поскольку прячут у себя на родине персонально ответственных за европейский контент.

В итоге Google LLC, зарегистрированная в США, оштрафована на 60 млн евро, а Google Ireland Limited — на 40 миллионов. Для интернет-монополиста, у которого только в парижском офисе работает почти 1500 сотрудников, а годовой доход Google Ireland Limited — не меньше 8 млрд евро, штраф является ничтожным уколом на фоне выгоды от использования ПД. До того, как Google не исправит ситуацию, ему придется платить дополнительно по 100 тыс. евро в день.

Как собираются данные о россиянах

Европейские правила охраны персональных данных в Интернете зарегулированы и забюрократизированы сильнее, чем у нас. Это объяснимо: первый акт о защите ПД при их автоматизированной обработке в Европе принят в 1981 году, а в России — всего девять лет назад.

С одной стороны, в РФ это снижает стоимость содержания интернет-ресурса для частных лиц и мелких компаний, с другой — позволяет мегакорпорациям извлекать монопольно высокую прибыль от бесплатного использования пользовательских данных.

Как это происходит? По закону «О персональных данных» достаточно однократно получить согласие пользователя на использование файлов cookie при посещении сайта или при установке браузера, например гугловского Chrome.

На нашей территории интернет-пользователю достаточно однократно и навсегда дать согласие на использование его ПД при посещении сайтов. По европейским же правилам такое согласие, в том числе для сохранения и чтения файлов cookie, обязательно при каждом посещении. Именно за несоблюдение этой нормы Google и оштрафован во Франции, и за это ему ничего не будет у нас.

Подобная ситуация несправедлива к каждому, кто пользуется Интернетом: в ответ на эксплуатацию наших ПД мы получаем рекламу и выстроенную под наши личные особенности новостную ленту, от которой зависят наше настроение и планы на будущее. Россияне имеют право на информирование о манипуляциях с нашими интересами, настроением и поведением в будущем. Технически запомнить тысячи компаний и сайтов, которым давал согласие на обработку ПД, невозможно. Еще более проблематично организовать отзыв своего согласия в адрес этого бесчисленного множества.

Безусловно, российский закон нуждается в модификации. Во-первых, каждое использование персональной информации о пользователе должно сопровождаться предупреждением об этом. Непонятного запроса на использование файлов cookie, семантически не ясного русскоязычной аудитории, недостаточно. Сайты следовало бы обязать либо вовсе отказаться от использования файлов ПД, либо информировать россиян об использовании их ПД для маркетинга, рекламы и получения прибыли.

Вторым пунктом изменений в закон должно стать условие об установлении предельных сроков дачи согласия на обработку ПД, скажем в три года, по истечении которых оператор ПД обязан удалить их и проинформировать об этом гражданина.

Сколько стоят наши персональные данные

Ценность ПД россиян в нынешний момент не прописана государством и не понята гражданами, поскольку ни у кого нет целостной картины того, как они используются. По сведениям национальной программы «Цифровая экономика России», персональные данные одного россиянина стоят 70 тысяч рублей, а их аренда и информация о модификации ПД оцениваются примерно в 7 тысяч рублей в год.

Мы видим парадокс: с одной стороны, ПД являются товаром, имеющим рыночную ценность, он покупается и продается. С другой стороны, ПД получаются от пользователя безвозмездно.

С точки зрения общества, использование ПД бесценно: оно позволяет анализировать настроение граждан и корректировать его в нужную сторону, цензурируя индивидуальную подборку информации в поисковике и контекстной рекламе.

Известный федеральный судья в отставке Сергей Пашин в комментарии ФАН не исключил возможность реформирования российских законов в сторону разрешения использования персональных данных гражданина России за плату.