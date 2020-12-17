Экономист рассказал, почему у США не получится сорвать строительство СП-2

Соединенным Штатам нечего предложить Европейскому союзу взамен на отказ от строительства «Северного потока — 2». Об этом в интервью ФАН руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации. Об этом заявил на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и инструменты, чтобы остановить проект. Я бы сказал, что эти санкции работают и мы остановим этот трубопровод», — полагает американский дипломат.

По мнению Робинсона, остановка «Северного потока — 2» может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем. По его словам, в настоящее время Москва проектом СП-2 стремится расширить свое влияние в Европе, продвигая свои геополитические интересы.

Речь идет о санкциях, которые вошли в одобренный ранее обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен наложить вето на этот пакет законопроектов из-за недовольства рядом вошедших в него положений.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что страны Европейского союза не могут принять предложения, которые выдвигают США Брюсселю для остановки строительства «Северного потока — 2». По словам эксперта, американцы хотят полностью взять под свой контроль Европейский союз, навязывая ЕС свои правила торговли.

«Угрозы по отношению к СП-2 реальны, но возможности США на данном направлении ограничены. С одной стороны, как это неоднократно говорилось, США будут вводить новые санкции против России. Но есть одно «но». Все эти ограничения будут действовать только на территории США, если только у Вашингтона не выйдет достигнуть с Брюсселем какого-нибудь фантастически выгодного для Европейского союза соглашения. Замечу, что США при Бараке Обаме уже делали ЕС предложение, которое, скорее всего, исключило бы возможность реализации проекта «Северный поток — 2». Но это предложение оказалось абсолютно невыгодным для Евросоюза. Напомню, что США предложили странам Европы войти в Трансатлантическое торговое партнерство, которое устанавливало привилегии на территории ЕС для американских компаний, ставив их выше законов государств Евросоюза. Такую модель США сегодня могут предложить Европейскому союзу», — рассказал эксперт.

Василий Колташов уверяет, что на сегодняшний день Европейский союз заинтересован в поставках голубого топлива из России, поэтому будет всячески препятствовать американским санкциям в отношении «Северного потока — 2».

«Я думаю, что при такой модели Европа не будет потакать американцам. Брюссель будет уклоняться от санкций, заматывать дела в судах и продолжать строительство «Северного потока — 2». Сегодня у Германии есть интерес в том, чтобы получать дешевый российский газ. Этот интерес и привел к тому, что началось строительство СП-2. Кроме того, у США нет такого предложения, от которого европейцы не могли бы отказаться. Примечательно, что угроз со стороны Вашингтона поступает много, но Европа им удачно противостоит. Если Европа откажется от строительства СП-2, то это приведет к зависимости ЕС от США, поскольку основные поставки российского газа будут идти через территорию Украины. Это не нужно Германии, поскольку после этого ее значение в Евросоюзе значительно снизится», — сказал собеседник ФАН.

Экономист считает, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено из-за неправильной политики Соединенных Штатов по отношению к Европейскому союзу.

«Сегодня США просто нечего предложить Евросоюзу взамен «Северному потоку — 2». Это серьезная проблема для Вашингтона. Формула американского диалога со странами ЕС выглядит следующим образом: Вы пойдите нам на уступки, а мы еще у вас что-то заберем. Такой диалог не может привести к успеху. Следовательно, велики шансы на то, что «Северный поток — 2» все же будет достроен. А все из-за политики Вашингтона, которому нечего сегодня предложить Европейскому союзу взамен СП-2», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сенатор Тед Круз пообещал и дальше препятствовать окончанию строительства «Северного потока — 2».