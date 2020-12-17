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Звезда «Кривого зеркала» Морозов оправдался за призыв зарыть Моргенштерна на кладбище

Звезда «Кривого зеркала» Морозов оправдался за призыв зарыть Моргенштерна на кладбище

Москва, 17 декабря. Юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов объяснил популярность известного рэпера Моргенштерна. Своим видением ситуации комик поделился в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma.pro

Морозов отметил, что у исполнителя «на самом деле, интересная музыка». Юморист назвал Моргенштерна «хорошим музыкантом» с «необычным образом».

«Сейчас очень популярны песни, в которых ничего не понятно. Сколько я пытался разобрать слова, но не смог. Но в этом есть какая-то замануха. У него чудесные клипы, и, давайте будем честными, он обаятельный пацан. В нем есть харизма и обаяние. А то что я его ругал. Это шутка. Мне он нравится, как музыкант», — добавил юморист.

По словам Александра Морозова, единственное, что ему не нравится, это татуировка в виде трех шестерок у рэпера на лбу.

«Мне не нравятся шестерки на лбу. Ненавижу сатанистов. Наверное, это хайп. Я православный человек, поэтому это не может мне нравиться. А так он классный», — добавил шоумен.

Звезда «Кривого зеркала» Морозов оправдался за призыв зарыть Моргенштерна на кладбище

Ранее Александр Морозов жестко «прошелся» по Моргенштерну и призвал зарыть рэпера на кладбище вместе с сатанистами. Таким образом юморист отреагировал на на его появление в программе «Давай поженимся!».

«Дебил! Кто ж за тебя замуж-то пойдет? Ты себя в зеркале видел? Три шестерки на лбу… Осиновый кол… и зарыть на кладбище вместе с сатанистами», — заявил Морозов.

Появление кумира молодежи в популярной программе на федеральном канале вызвало бурные споры. Многие звезды не прошли мимо этой новости. К примеру, телеведущий Иван Ургант посмеялся над появлением Моргенштерна в популярном шоу «Давай поженимся!». Он заметил, что этот случай можно назвать «уникальным», так как в студии встретились два человека с татуировкой «666».

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