Звезда «Кривого зеркала» Морозов оправдался за призыв зарыть Моргенштерна на кладбище

Москва, 17 декабря. Юморист из «Кривого зеркала» Александр Морозов объяснил популярность известного рэпера Моргенштерна. Своим видением ситуации комик поделился в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma.pro.

Морозов отметил, что у исполнителя «на самом деле, интересная музыка». Юморист назвал Моргенштерна «хорошим музыкантом» с «необычным образом».

«Сейчас очень популярны песни, в которых ничего не понятно. Сколько я пытался разобрать слова, но не смог. Но в этом есть какая-то замануха. У него чудесные клипы, и, давайте будем честными, он обаятельный пацан. В нем есть харизма и обаяние. А то что я его ругал. Это шутка. Мне он нравится, как музыкант», — добавил юморист.

По словам Александра Морозова, единственное, что ему не нравится, это татуировка в виде трех шестерок у рэпера на лбу.

«Мне не нравятся шестерки на лбу. Ненавижу сатанистов. Наверное, это хайп. Я православный человек, поэтому это не может мне нравиться. А так он классный», — добавил шоумен.

Ранее Александр Морозов жестко «прошелся» по Моргенштерну и призвал зарыть рэпера на кладбище вместе с сатанистами. Таким образом юморист отреагировал на на его появление в программе «Давай поженимся!».

«Дебил! Кто ж за тебя замуж-то пойдет? Ты себя в зеркале видел? Три шестерки на лбу… Осиновый кол… и зарыть на кладбище вместе с сатанистами», — заявил Морозов.

Появление кумира молодежи в популярной программе на федеральном канале вызвало бурные споры. Многие звезды не прошли мимо этой новости. К примеру, телеведущий Иван Ургант посмеялся над появлением Моргенштерна в популярном шоу «Давай поженимся!». Он заметил, что этот случай можно назвать «уникальным», так как в студии встретились два человека с татуировкой «666».