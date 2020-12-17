Парки в японском и французском стилях украсят центр Волгограда

Волгоград, 17 декабря. Одно из излюбленных мест отдыха волгоградцев – Комсомольский сад – ожидает обновление. В рамках реконструкции общественной территории специалисты предлагают использовать оригинальные ландшафтные решения.

Архитекторы центра компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» считают, что здесь можно создать аллею французских парков.

Согласно концепции, это будет настоящий «коридор» из растений. Друг за другом расположатся шесть ландшафтных экспозиций, выполненных во французском стиле с пышными цветниками, фонтанами и скульптурами. Они будут похожи на уголки парков «Андреа Ситроена», «Богатель», «Тюильри», «Версаля», «Долины Лувры», ботанического сада города Руана. При этом все растения будут иметь похожую фигурную стрижку.

По словам главного архитектора центра «ВЯЗ» Дмитрия Селивохина, все экспозиции органично вплетутся в структуру Комсомольского сада. Посетители буквально за десять минут, проходя по аллее, смогут ознакомиться с различными вариантами французского паркостроения. А затем выйти к обновленному японскому саду с двумя водоемами.

«Существующий в Комсомольском саду японский садик обветшал. Нам же кажется правильным его сохранить и реконструировать под известный «Сад 15 камней», находящийся в Токио. Там можно с любой стороны видеть одновременно все 15 камней. Это очень интересная зона будет», – рассказал корреспонденту ФАН Дмитрий Селивохин, главный архитектор Центра компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ».

Он добавил, что еще одной частью разработанной концепции является создание экспозиции под открытым небом рядом с Новым экспериментальным театром (НЭТ), который соседствует с городским садом. Она будет со стоять из разных частей декораций, костюмов, остатков колонн. Их предоставит театр. Договоренность с его директором уже есть.

«Комсомольский сад – сложившаяся территория в центре города. Поэтому мы должны не ломать старое, а привести в порядок то, что есть, и усовершенствовать. Но предлагаемая идея вполне уникальная в нашей стране. Кроме того, нужно обязательно сохранить экологическую составляющую, то есть большое количество деревьев. Тенистых, полных зелени пространств, в принципе, в Волгограде не так много», – отметил архитектор.

Когда проект начнет реализовываться, сейчас трудно сказать. Но в плане благоустройства города он является первоочередным. Все будет зависеть от того, когда местные власти отменят ограничения из-за COVID-19.

«Чтобы действовать строго по закону, нужно еще пройти процедуру обсуждения на градостроительном совете, а также общественные слушания, которые, думаю, в нашем случае не стоит проводить в электронном виде. Нужно собрать широкую аудиторию, чтобы все могли высказаться. Поэтому ждем снятия ограничений. Если бы их не было, то мы могли заняться парком уже в январе следующего года», – сказал главный архитектор Центра компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ».

В обозримом будущем Комсомольский сад должен стать звеном «паркового кольца» в центре Волгограда, куда уже входят Центральной набережная, Аллея героев и Александровский сад.

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