Финансист рассказал о повышении доходности вкладов

Москва, 17 декабря. Рост ставок по рублевым вкладам ожидается не раньше 2022 года, при этом он будет небольшим, заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Однако это, по его словам, возможно в том случае, если Банк России начнет возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. В этом случае доходность депозитов останется на весьма сдержанном уровне.

«За это время инвесторы успеют еще больше привыкнуть к более доходным финансовым инструментам — к примеру, ПИФами. Да и в целом фондовый рынок, торговля ценными бумагами, привлекает все больше внимания граждан», — сказал финансист.

Он напомнил, что мировые банки в связи с пандемией коронавируса начали смягчать монетарную политику. Россия не стала исключением.

В связи с тем, что до полной победы над коронавирусной инфекцией нового типа еще далеко, говорить о повышении ставки рано. Бахтин полагает, что жить в условиях низких доходностей по вкладам придется еще несколько лет.

Ранее Бахтин перечислил россиянам способы, которые позволят сэкономить немного денег на покупке валют.