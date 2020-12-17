В Ленобласти похищенного мужчину заставляли попрошайничать

Санкт-Петербург, 17 декабря. Жителя Нижнего Новгорода силой увезли в Ленинградскую область и удерживали. Похищенного заставили попрошайничать, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мужчина сидел днем в кафе в Нижнем Новгороде, когда к нему подошли двое, представившись Русланом и Ангелиной. По его словам, злоумышленники, воспользовавшись его беспомощным состоянием, похитили его и отвезли в Ленинградскую область.

Преступники удерживали мужчину в квартире во Всеволожском районе и заставляли его попрошайничать. Правоохранителям о похищении стало известно благодаря волонтеру. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Красноярске полицейские смогли задержать беглого преступника, подозреваемого в похищении молодого человека в 2014 году.