Пожилую женщину обокрали на 200 тысяч рублей под предлогом снятия порчи

Санкт-Петербург, 17 декабря. Жительница Ленинградской области впустила в квартиру незнакомку, пообещавшую снять с пенсионерки порчу.

Женщина встретила потерпевшую на улице и объявила, что на 87-летней жительнице Кронштадта сильная порча. «Целительница» предложила снять сглаз, после чего пенсионерка привела аферистку в дом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Преступница украла у пожилой женщины 200 тысяч рублей, потерпевшая заметила пропажу только через день. Прибывшая на место происшествия следственная группа сняла отпечатки пальцевс предметов в квартире и возбудила уголовное дело.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что 86-летнюю жительницу Ленобласти вынудили купить мед за 30 тысяч рублей. Потерпевшая поддалась на обман женщины, которая пришла к пенсионерке в дом.