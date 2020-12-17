Названа главная причина повторной госпитализации с коронавирусом

Москва, 17 декабря. Недолеченный COVID-19 становится главной причиной повторной госпитализации пациента с коронавирусом, заявил кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Многие пациенты хотят как можно быстрее выписаться из больницы и прекращают прием препаратов, когда симптомы исчезают. Таким образом коронавирус остается недолеченным.

Врач призывает россиян соблюдать ряд условий, чтобы снизить вероятность развития осложнений после выписки из больницы. В частности, соблюдать все предписания врача по лечению на дому.

«Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть», — сказал врач.

Также он советует не перенагружать организм физическими нагрузками, следить за количеством жирной, острой и сладкой пищи, а также отказаться от алкоголя как минимум на месяц.

Летом этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса. По информации Минздрава РФ, вакцина попадет в национальный календарь прививок по эпидпоказаниям.