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Роскосмос разработает сверхтяжелую ракету «Енисей» для полетов на Луну

Роскосмос разработает сверхтяжелую ракету «Енисей» для полетов на Луну

Москва, 17 декабря. Роскосмос заключил контракт на сумму 1,47 миллиарда рублей для разработки проекта ракеты. Им займется центр «Прогресс», который входит в состав госкорпорации.

Контракт предусматривает «разработку технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком». Условия соглашения должны быть исполнены за год, к 31 декабря 2021 года.

Ракета будет включать шесть боковых блоков с двигателями РД-171МВ — первых ступеней ракет «Союз-5» и центрального кислородно-керосинового ракетного блока с двигателем РД-180МВ — первой ступени «Союз-6». Если все пройдет успешно, то «Енисей» станет первой ракетой-носителем, которая будет создана в России после распада СССР.

Ранее эксперт спрогнозировал войны на Луне между США и Китаем с Россией. Такие опасения вселяет современное развитие техники.

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