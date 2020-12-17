Роскосмос разработает сверхтяжелую ракету «Енисей» для полетов на Луну

Москва, 17 декабря. Роскосмос заключил контракт на сумму 1,47 миллиарда рублей для разработки проекта ракеты. Им займется центр «Прогресс», который входит в состав госкорпорации.

Контракт предусматривает «разработку технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком». Условия соглашения должны быть исполнены за год, к 31 декабря 2021 года.

Ракета будет включать шесть боковых блоков с двигателями РД-171МВ — первых ступеней ракет «Союз-5» и центрального кислородно-керосинового ракетного блока с двигателем РД-180МВ — первой ступени «Союз-6». Если все пройдет успешно, то «Енисей» станет первой ракетой-носителем, которая будет создана в России после распада СССР.

Ранее эксперт спрогнозировал войны на Луне между США и Китаем с Россией. Такие опасения вселяет современное развитие техники.