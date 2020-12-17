Россия может создать Су-57 с двухместной кабиной для мирового рынка

Москва, 17 декабря. Заместитель главы военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов заявил, что экспортный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57 может оказаться двухместным.

По словам специалиста, разработка будет осуществляться в зависимости от запросов заказчика. Производство Су-57 с двухместной кабиной возможно и для отечественных нужд воздушно-космических сил.

Ельчанинов также отметил, что Су-57 находится в полной боевой готовности для вывода на мировой рынок. Уже обсуждаются предварительные условия сделки с несколькими потенциальными покупателями, называть которых замглавы ВПК не стал. В планах завершить последние испытания самолета в новом году. Все уникальное вооружение для Су-57 создавалось с нуля.

ФАН ранее сообщал, что глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о создании первого в мире одномоторного истребителя шестого поколения.