Петров поцеловал Милославскую в честь ее победы на «Событии года»

Москва, 17 декабря. После того, как возлюбленная Александра Петрова получила награду «Прорыв года», актер поздравил Стасю Милославскую крепкими объятиями и поцелуем на радость фанатам.

Премия «Событие года», основанная журналом «КиноРепортер», прошла 15 декабря. Одну из наград получила актриса Стася Милославская, также известная как девушка звезды «Полицейского с рублевки» Александра Петрова. Актриса одержала победу в категории «Прорыв года» за участие в ряде значимых проектов, среди которых экшен-драма Ильи Учителя «Стрельцов».

Звездная пара посетила награждение, в ходе которого Петров поздравил Милославскую публично. Позже в своем Instagram-блоге артист сделал это еще раз, заявив, что гордится Стасей. Поклонники также пожелали девушки дальнейших творческих успехов.

Неделю назад Милославская появилась на горячих фото для глянцевого журнала в одном боди и чулках. Девушка покорила поклонников точеной фигурой и собрала шквал комплиментов.