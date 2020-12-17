Си Цзиньпин оценил успешную миссию «Чанъэ-5» на Луне

Пекин, 17 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин оценил успех миссии «Чанъэ-5» по сбору и доставке лунного грунта на Землю. По его словам, для Китая миссия «Чанъэ-5» была самой сложной.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин впервые выполнил задачу по доставке образцов с Луны.

«Это огромное достижение новой государственной системы знаменует собой большой шаг вперед для космонавтики Китая», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что завершенная успехом миссия станет шагом на пути человечества в исследовании истории происхождения Земли и Солнечной системы, пишет RT.

В конце ноября Китай запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», в декабре он, совершив посадку на Луну при помощи специальных устройств, собрал лунный грунт. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.