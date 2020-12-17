Власти Приморья расширят программу «Арендное жилье» в 2021 году

, 17 декабря. Приморские власти сдадут 1,2 тысячи квартир по льготной программе «Арендное жилье» в следующем году. Она распространяется на работников бюджетных учреждений.

Льготная программа будет действовать на территории Большого Камня, Камня-Рыболова, Уссурийска и Владивостока. Расходы на аренду такого жилья составляют вдвое меньше от обычной стоимости, пояснила председатель краевого правительства Вера Щербина.

Уже сейчас в программной недвижимости проживают 15 работников медицинских учреждений. В начале следующего года в аренду планируется сдать еще 300 квартир. Воспользоваться программой «Арендное жилье» могут медики, учителя, работники культуры и так далее. Через шесть месяцев арендаторы могут выкупить квартиру, используя льготный ипотечный займ от корпорации.

Жители новостроек ранее пожаловались на получение долговых писем за капитальный ремонт. Юрист Петр Гусятников ответил на возмущения россиян.