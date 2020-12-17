Шойгу поздравил военных и ветеранов с 61-летием РВСН

Москва, 17 декабря. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 61-летнюю годовщину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с заявлением по этому поводу.

Глава ведомства напомнил, что российское вооружение включает в себя уникальные стратегические ракетные комплексы. Все они имеют высокую боевую готовность, надежность и управляемость, передает RT. Профессиональная подготовка военных позволяет успешно освоить новые виды оружия и вносить значимый вклад в безопасность национальных интересов страны, заявил Шойгу.

Боевой состав РВСН включает в себя семь типов ракетных комплексов. В их число входят комплексы стационарного шахтного базирования «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс», а также подвижные грунтовые комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Эксперт ранее заявил об усилении российских Воздушно-десантных войск (ВДВ). На вооружение войска поступит новейшая самоходная артиллерийская установка «Лотос».