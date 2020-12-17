ДНР увеличит размер социальных пособий и пенсий в 2021 году

Донецк, 17 декабря. Социальные выплаты и заработные платы могут повысится в ДНР в новом году. Информацию во время прямой линии с гражданами объявил глава ДНР Денис Пушилин.

Правительство ДНР поставило перед собой задачу выйти на новый уровень оплаты, сообщил Пушилин. Он пообещал, что существенные повышения коснутся практически каждого гражданина республики и напомнил, что работников в бюджетной сфере более 175 тысяч человек.

Министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина добавила, что социальная помощь будет выплачиваться в два этапа: в феврале и июле. Положительные изменения затронут 12 видов для 29 различных категорий получателей.

Ранее лидер Донецкой Народной Республики рассказал о льготной поддержке семей защитников Донбасса. По его словам, гражданам будет обеспечен бесплатный проезд, льготы на оплату коммунальных услуг и полное обеспечение за счет государства протезно-ортопедическими изделиями.