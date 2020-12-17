Водителей предупредили о проблемах с «автоматом» зимой

Москва, 17 декабря. Машины с автоматической коробкой передач (АКПП) пользуются большой популярностью среди водителей. Однако в зимнее время «автомат» может доставить немало проблем.

Типичная сложность, с которой сталкиваются владельцы автомобилей с АККП в зимнее время — машину нельзя завести «с толчка», если выйдет из строя аккумулятор или стартер. В данном случае на помощь может прийти другой автомобиль, от которого можно будет «прикуриться» с помощью специальных проводов, однако такие действия часто приводят к поломке электроники.

Также водителям с «автоматом» нужно учитывать, что трансмиссия такого типа требует обязательного прогрева рабочей жидкости, но на холостом ходу этого делать нельзя.

Еще один нюанс — автомобиль с автоматической коробкой передач сложно «вытащить» из снежной ловушки. Методы, которыми пользуются владельцы машин с «механикой» здесь не подойдут. К тому же нельзя долго буксовать, поскольку АКПП может перегреться.

Недавно в Сети был опубликован список лучших кроссоверов для езды в России зимой. Самой подходящей моделью для этого времени года эксперты назвали Toyota RAV4.