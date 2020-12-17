Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря в новом формате

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию. На фоне распространения коронавируса мероприятие состоится в онлайн-режиме.

Глава государства пообщается с журналистами из подмосковной резиденции «Ново-Огарево» по видеосвязи. Представители прессы расположатся в Центре международной торговли в Москве, региональные журналисты будут работать на специальных площадках в своих округах.

В пресс-конференции российского лидера будут элементы традиционной прямой линии. Любой желающий сможет отправить вопрос Путину через специальное мобильное приложение.

Для подготовки к большой пресс-конференции пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков временно отменил свои традиционные брифинги для журналистов. Ежедневных конференц-коллов не было во вторник и среду.