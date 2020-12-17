Вильфанд сообщил о резком падении температуры в ряде регионов РФ

Москва, 17 декабря. Жителей нескольких регионов РФ в ближайшие дни ожидают «погодные кульбиты». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Формирующийся на юге европейской части России антициклон станет причиной понижения температурных показателей в большинстве регионов России на 6-8 градусов. Это касается европейской части и юго-востока страны. Аномальное похолодание придет в Приволжье и на Урал. Там столбик термометра опустится сразу на 8-10 градусов, передает RT.

Вильфанд рассказал, что ночью температура в указанных регионах достигнет 16-20 градусов со знаком минус. При этом ранее погода на этих территориях отличалась аномальным теплом.

Ранее руководитель Гидрометцентра предупредил жителей Камчатки о серьезном снегопаде. Помимо этого, в регионе может повыситься лавиноопасность.