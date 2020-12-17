Юрист посоветовала россиянам рассчитаться с долгами до конца года

Москва, 17 декабря. Должники могут столкнуться с приставами, если не рассчитаются со своими долгами до конца декабря. Об этом заявила юрист Дина Зайцева.

Послабления для должников из-за пандемии коронавируса носят временный характер и закончатся 1 января. С нового года вступает ряд изменений в законодательстве России, в связи с чем многие льготы и начисления будут отменены.

Одно из изменений коснется работы приставов, которые начнут взыскание долгов в полном объеме. Они смогут напрямую обращаться к работодателю должника, чтобы удержать половину его дохода.

Однако основные меры поддержки россиян продолжат действовать и в 2021 году. Оказавшиеся в сложном финансовом положении граждане могут оформить пособие по безработице или субсидию на оплату счетов ЖКХ, а также реструктурировать кредит.

Финансист ранее рассказал, почему банк может отказать клиенту в выдаче кредита. На решение кредитной организации может повлиять уровень благонадежности заемщика и его кредитная репутация.