Стоимость биткоина выросла до исторической отметки

Москва, 17 декабря. Цена на биткоин увеличилась на 13% и поднялась до исторической отметки в 22 тыс. долларов. Об этом стало известно из данных торгов.

Доля биткоина на глобальном рынке криптовалют составляет около 64,2%. Он является самой популярной цифровой единицей в этой категории. Это уже не в первый раз, когда биткоин обновляет исторический максимум. Ранее он побил показатель 2017 года.

Недавно аналитик сервиса CryptoQuant Ки Янг Джу предсказал биткоину падение в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что это может произойти из-за предстоящего «поединка» между крупными игроками и розничными инвесторами.