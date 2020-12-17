Психиатр-нарколог Ковтун объявил норму «лечебной дозы» алкоголя для человека

Москва, 17 декабря. Безвредное количество алкоголя — чайная ложка спиртного. Такая доза применяется в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса.

Федеральный проект «Трезвая Россия» подсчитал, что к 2025 году число граждан России снизится до 125 миллионов. Однако России не грозит снижение численности населения из-за употребления алкоголя, не согласился с прогнозом психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«С этим можно было согласиться 15-20 лет назад, когда в северных регионах и центральной России были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения. Но сейчас ситуация улучшилась и этот прогноз, наверное, надеюсь, не сбудется», — заявил врач.

Ковтун предупредил, что безопасная доза алкоголя равна объему чайной ложки, а все что больше уже вредит здоровью. Он также развеял миф о пользе красного вина.

Федеральное агентство новостей ранее перечисляло самые трезвые и самые пьющие регионы России. Самыми малопьющими районами оказались Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.