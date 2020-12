Facebook объявила войну Apple из-за новой политики конфиденциальности в iOS

Вашингтон, 17 декабря. Американская компания Facebook выступила с критикой изменений в политики конфиденциальности операционной системы Apple и заявила, что это нанесет урон малому и среднему бизнесу.

В заявлении Facebook сказано, что новая политика в iOS 14 скажется на использовании рекламных кампаний. По подсчетам, уровень продаж продукции при использовании ненативной рекламы упадет на 60%, если сравнивать с объемами продаваемых товаров при размещении таргетированной рекламы сейчас.

Во время презентации новой операционной системы Apple отметила, что не запретит бизнесам собирать информацию о потенциальных покупателях. Однако компания предоставит возможность потребителю самому дать согласие на обработку его персональных данных.

Как стало известно, в ответ Facebook выкупила рекламные полосы в известных изданиях — The New York Times, The Wall Street Journal и Washington Post, и разместила в них свое протестное заявление с заголовком «Мы выступаем против Apple и за малый бизнес».

Ранее стало известно, что на фоне коронавируса слежка Facebook и Google за пользователями может стать официальной. Компании ведут переговоры с правительством США о передаче данных о местоположении пользователей для отслеживания распространения коронавируса.