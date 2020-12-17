WP: вечеринка Госдепа США сорвалась из-за ухода Помпео на карантин

Вашингтон, 17 декабря. Госдеп США планировал большую вечеринку с участием 180 иностранных дипломатов. Однако из-за ухода госсекретаря Майка Помпео на карантин мероприятие было отменено.

Департамент уже распространил уведомления об отмене мероприятия. В сообщении сказано, что вечеринку пришлось отложить на другое время по «непредвиденным обстоятельствам», передает RT.

Госсекретарь Майк Помпео ушел в добровольную самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Он уже сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Однако Помпео решил все равно соблюсти все рекомендации и ушел на карантин.