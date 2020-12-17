Елене Исинбаевой пришлось оправдываться перед фанатами за фейковую новость

, 17 декабря. Новость о назначении спортсменки Елены Исинбаевой в качестве Конституционного судьи многие восприняли за чистую правду. Олимпийскую чемпионку возмутила такая реакция.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пробует участвовать в политической жизни России. За каждый шаг на нее обрушивается шквал критики, а поклонники советуют не лезть в эту сферу.

После новость о том, что Елена Исинбаева стала судьей Конституционного суда, подписчики завалили ее негативными комментариями. Раньше спортсменка не реагировала на злобу подписчиков, но в этот раз она не сдержалась.

«Эта фейковая новость вышла на «сатирическом сайте новостей», и вы тут же в нее поверили. Будьте умными, проверяйте источники информации. Будьте добрее ко мне. Сколько ж можно лить грязи и желчи?! Остановитесь», – призвала олимпийская чемпионка.

Преданные поклонники поддержали Исинбаеву воодушевляющими комментариями в Instagram и посоветовали не обращать внимания на хейт. Поклонников в разы больше, чем ненавистников, напомнили они ей.

Елена Исинбаева стала одним из членов жюри в проекте «Ледниковый период». Паре Татьяны Волосожар и Евгению Пронину она выставила низкие оценки, из-за которых им пришлось покинуть шоу. Это заметили и зрители. Фигуристка отметила, что сохранять объективность тоже нужно уметь, а зрителей не обмануть.