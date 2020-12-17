Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Колумбии

Богота, 17 декабря. Специалисты оценили сейсмическую активность на северо-востоке Колумбии магнитудой в 5,0 баллов, сообщили в Геологической службе США.

Землетрясение случилось в 16:40 по местному времени в департаменте Сантандер. Его очаг находился на глубине около 160 км. Данные о пострадавших не уточняются. Эпицентр сейсмической активности зафиксирован в 10 км к юго-востоку от города Сепита, пишет RT.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о землетрясении в Чеченской Республике. Экспертная группа сейсмологов оценила его силу в 5,6 баллов. Несмотря на его короткую продолжительность, подземные толчки ощущались по всему городу Грозный.