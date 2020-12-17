Производство ракет «Ангара» для Минобороны начнется в 2022 году

Москва, 17 декабря. Серийные ракеты-носители «Ангара-А5» по контракту Министерством обороны РФ будут произведены в 2022-2024 годах. Об этом заявил глава Центра имени Хруничева Александр Варочко.

Соответствующее заявление он сделал в программе «Космическая среда», трансляция которой проходила на YouTube. По его словам, военное ведомство заказано четыре ракеты «Ангара», поставка которых начнется через два года.

Ранее ракета-носитель «Ангара-А5» успешно прошла испытательный пуск, передает RT. Она была запущена с космодрома в Плесецке вместе с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал данное событие.