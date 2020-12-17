Раскрыты подробности пожара в аэропорту Благовещенска

Благовещенск, 17 декабря. Крупный пожар произошел в здании международного терминала аэропорта «Игнатьево» в Благовещенске. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 08:44 четверга (02:44 по Москве). Уже через десять минут на место прибыли первые боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. В это время огонь охватил крышу здания. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Через час пожар удалось локализовать, а к 09:57 открытое горение было полностью ликвидировано. В результате происшествия пострадала кровля и стены здания. Тушением пожара занимались 59 человек и 19 единиц техники. Фотографии с места происшествия предоставила ФАН пресс-служба воздушной гавани.

Инцидент не отразился на расписании рейсов, аэропорт работает в штатном режиме. В МЧС уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.