Москва, 17 декабря. Речь идет о четырехмоторном винтовом бомбардировщике Ту-95МС. Он был разработан еще в середине прошлого века, однако до сих модернизируется.

Ту-95МС является основным элементом воздушной составляющей ядерной триады России. Бомбардировщик считают одним из самых старых образцов на вооружении российских ВКС. Вместе с этим он является единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, который продолжает использоваться армией и способен «уничтожить мир», пишет автор NI.

Советские разработчики создали Ту-95 в 1950-х годах для поражения целей на территории США. Выбор винтовых двигателей объясняется крайне высоким сжиганием топлива в реактивных моторах того времени.

После модернизации бомбардировщик начал оснащаться новейшими крылатыми ракетами Х-101. Последние могут изменять цели прямо во время полета, говорится в материале.

NI считает, что бомбардировщик еще не скоро выйдет из строя. Почти все экземпляры Ту-95 сошли с конвейеров уже в 1980-х, поскольку более ранние боевые аппараты тяжелее поддавались модернизации.

Эксперты National Interest ранее оценили «подготовку к войне» российских морпехов. Речь идет об учениях подразделений морской пехоты Балтийского флота.