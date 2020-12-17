Жириновский озвучил радикальный способ регулирования цен на продукты питания

Москва, 17 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал немедленно "навести порядок" с ценами на продукты питания в российских магазинах. Для этого он выдвинул довольно туманную инициативу.

Депутат считает, что самым действенным способом контроля цен является "составление списков на арест". По его мнению, порядок с ценорегулированием можно навести только методом "кнута". Тем не менее, никакой конкретики Жириновский не внес.

На прошлой неделе глава России Владимир Путин возмутился ростом цен на продукты. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину разобраться с этим вопросом.

Недавно стало известно, что Минсельхоз подписал соглашение с ключевыми производителями сахара и подсолнечного масла. Цены на эти продукты должны быть зафиксированы на определенной отметке и держаться до конца будущего года.