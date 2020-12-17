МИД ДНР раскритиковало «позицию невмешательства» ОБСЕ по Донбассу

Киев, 17 декабря. Безучастие со стороны ОБСЕ во время переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе позволяет представителям Украины небрежно относиться к заседанию.

С таким заявлением выступила полпред Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Киевская делегация отказалась согласовывать механизмы по реагированию на нарушение перемирия, сообщила полпред ДНР. Потому что, по их словам, они «не видели никаких новых предложений по координационному механизму и не понимают, над чем надо вообще работать».

Никонорова отметила, что больше беспокоит отношение координаторов от ОБСЕ, которые заняли позицию невмешательства и тем самым закрывают глаза на небрежное отношение Киева к вопросам повестки группы. Глава МИД ДНР в очередной раз призвала участников переговоров начать уже прямой диалог по выполнению комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.

Полпред России Борис Грызлов ранее сообщил, что украинские власти продолжают настойчиво уклоняться от выполнения соглашения о перемирии в Донбассе. Войска Киева кратно увеличили количество обстрелов ДНР.