Седокова простила выбившую ей зуб Хилькевич

Москва, 17 декабря. Певица Анна Седокова и ее подруга, актриса Анна Хилькевич рассказали о курьезном инциденте, результатом которого стал выбитый зуб экс-участницы группы «ВИА Гра».

Во время программы «Двое на миллион» знаменитости рассказали, что очень давно дружат и видели друг друга в самых неприглядных ситуациях. Однажды на дне рождения Седоковой перебравшая Хилькевич решила эмоционально поздравить подружку. Со словами «Я так тебя люблю» она подлетела к певице и со всего размаха случайно ударила ее бокалом, выбив артистке зуб.

Но Седокова не обижается на Хилькевич. О неприятном инциденте девушки вспоминали со смехом. Отрывок передачи опубликовала звезда сериала «Универ. Новая общага» на своей странице в Instagram.

«Анюта, прости, что выбила тебе зуб, — подписала видео Хилькевич. — Не так давно я признавалась в любви твоей сексуальности, а сегодня хочу сказать о твоем большом добром сердце! Твою приятную энергетику и безграничное тепло просто невозможно не чувствовать, в тебя невозможно не влюбиться».

В конце ноября Хилькевич разгорячила своих поклонников откровениями о своих предпочтениях: актриса заявила, что ее притягивают сексуальные женщины. Внешний вид некоторых ее знакомых заставляет звезду сериала «Универ» задумываться о том, что произошло, если бы она была мужчиной. Актриса подчеркнула, что ей очень нравится «огонь-пожар Аня Седокова с ее ярко выраженной сексуальностью, но в то же время сильно привлекает и Юля Паршута с ее сдержанной притягательностью».