Россиянам осталось две недели для замены продленных водительских прав

Москва, 17 декабря. Российским водителям напомнили о необходимости замены водительских прав, действие которых продлили из-за пандемии коронавируса.

Для замены продленных удостоверений остается две недели. Водителям, у которых срок годности прав истекал в период с 1 февраля до 15 июля, порекомендовали обратиться в госавтоинспекцию до конца декабря 2020 года.

Нахождение за рулем с просроченными правами влечет за собой административную ответственность. По закону, водитель не имеет права управлять транспортом без водительского удостоверения. Нарушителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль арестуют и отвезут на штрафстоянку, а его владельца отстранят от вождения.

А пока водители будут озабочены заменой удостоверений, россиян, которые думают купить автомобиль, предупредили о повышении цен на них. Это решение обусловлено последствиями пандемии коронавируса и новыми правилами налогообложения. Преимущественно рост цен затронет иномарки, у которых нет собственного производства в России.