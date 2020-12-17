Международный терминал аэропорта в Благовещенске охватило сильное пламя

Благовещенск, 17 декабря. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания в одном из зданий аэропорта Игнатьево в Благовещенске. Данных о пострадавших пока нет.

Сигнал о происшествии поступил в 8:30 утра. На место выехала пожарная служба и сотрудники МЧС, подтвердили ФАН в аэропорту Благовещенска. Огонь охватил здание терминала, который сейчас не используется из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса. ЧП не повлияло на работу аэропорта, он функционирует в штатном режиме.

Пассажирам и сотрудникам Игнатьево ничего не угрожает, задымления в здании нет. Рейс из Москвы ожидается с опозданием из-за позднего вылета самолета.

Ранее спичечный завод загорелся в Пензенской области. Пожар на площади в 700 квадратных метров удалось ликвидировать.