Крупнейшую шахту ДНР восстановили после пожара

Донецк, 17 декабря. На главной шахте Донецкой Народной Республики «Комсомолец Донбасса» завершились восстановительные работы: многоканатная подъемная машина второго угольного подъема введена в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР.

Пожар произошел на шахте 16 августа. На момент аварии под землей находилось 592 человека. Всех их удалось оперативно эвакуировать, никто не пострадал. Огонь вывел из строя две подъемные машины угольных подъемов и породную машину. Первую отремонтировали еще в середине сентября и возобновили добычу угля.

Вторая машина угольного подъема сейчас работает в тестовом режиме, проводится ревизия и наладка, обкатка, проверка канатов, экспертиза промышленной безопасности.

«Подъемная машина запущена в работу в тестовом режиме, теперь при необходимости предприятие сможет вдвое увеличить уровень выдачи на-гора «черного золота» — до 18 тысяч тонн в сутки», — сообщили в министерстве.

Начальник участка стационарного оборудования №1 шахты Геннадий Гришин отметил, что удалось провести не только восстановление, но и модернизацию оборудования. Благодаря этому снизится потребление электроэнергии при эксплуатации подъемной машины.

«До сегодняшнего дня мы были ограничены пропускной способностью одного угольного подъема, после ввода в эксплуатацию двух угольных машин мы фактически сможем удвоить объем выдачи угля из шахты, соответственно и увеличить добычу», — добавил и.о. главного инженера шахты «Комсомолец Донбасса» Сергей Чайка.

Шахта «Комсомолец Донбасса» является флагманом угольной промышленности ДНР, здесь трудятся около 4,5 тыс. сотрудников. Предприятие находится в городе Кировское к северо-востоку от Донецка. В 2014 и 2015 годах, с начала гражданской войны на востоке Украины, шахта подвергалась обстрелам: погибли двое горняков и шестеро были ранены.