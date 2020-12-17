Рабочие устранили аварийные выбоины на 35 участках дорог в Кирове

Москва, 17 декабря. Специалисты АО «Гордормостстрой» провели ямочный ремонт и восстановили 35 участков проезжей части в Кирове, сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь были отремонтированы улицы с наиболее плотным движением, по которым осуществляется маршрут общественного транспорта. Были восстановлены дороги Милицейской, Мельничной, Тимирязева, Комсомольской и других улиц.

Начальник дорожно-строительного участка организации Максим Егоров отметил, что ямы устраняют с помощью литого асфальтобетона температурой +200 градусов. Рабочие фрезеруют прежний слой перед укладкой нового покрытия дороги, пишет Infox.

Как сообщают в «Гордормостстрое», в Кирове стоит благоприятная для подобных работ погода: температура воздуха держится на уровне минус семь градусов, соответствуя требованиям ГОСТ.

Ранее Росавтодор сообщил, что планирует избавлять магистрали от проломов, просадок и выбоин за счет средств из федерального бюджета.