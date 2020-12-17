Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину 

Киев, 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду одобрить его законопроект о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск.

Речь идет об участии зарубежных военных в многонациональных учениях в следующем году. В пояснительной записке к документу сообщается, что в 2021-м планируется провести не менее пяти военных учений: совместные с США Rapid Trident и Sea Breeze, украино-румынские Riverine, с Польшей «Три меча» и с Британией Warrior Watcher.

Украинские законы запрещают размещение иностранных военных баз на территории страны, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению главы государства.

Украина в 2020 году принимала участие во всех выше перечисленных учениях. Тогда это также регламентировалось президентским законом.

Ранее в среду советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович выразил мнение, что именно благодаря прошедшим боевым учениям с США и Великобританией вероятность начала полномасштабного конфликта на Украине ничтожна.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в среду сообщила, что Киеву теперь мало простого партнерства с США в Черном море. Украина, по ее словам, претендует на звание «ключевого союзника» Вашингтона и НАТО в регионе. Ключевым аргументом в пользу расширения сотрудничества с Альянсом Стефанишина назвала «российский фактор».