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Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину 

Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину 

Киев, 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную раду одобрить его законопроект о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск.

Речь идет об участии зарубежных военных в многонациональных учениях в следующем году. В пояснительной записке к документу сообщается, что в 2021-м планируется провести не менее пяти военных учений: совместные с США Rapid Trident и Sea Breeze, украино-румынские Riverine, с Польшей «Три меча» и с Британией Warrior Watcher.

Украинские законы запрещают размещение иностранных военных баз на территории страны, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению главы государства.

Зеленский попросил Раду пустить иностранные войска на Украину 

Украина в 2020 году принимала участие во всех выше перечисленных учениях. Тогда это также регламентировалось президентским законом.

Ранее в среду советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович выразил мнение, что именно благодаря прошедшим боевым учениям с США и Великобританией вероятность начала полномасштабного конфликта на Украине ничтожна.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в среду сообщила, что Киеву теперь мало простого партнерства с США в Черном море. Украина, по ее словам, претендует на звание «ключевого союзника» Вашингтона и НАТО в регионе. Ключевым аргументом в пользу расширения сотрудничества с Альянсом Стефанишина назвала «российский фактор».

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