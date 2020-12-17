Скорая помощь на Украине начнет фильтровать звонки пациентов

Киев, 17 декабря. Правительство Киева утвердило особые критерии на вызовы неотложной скорой помощи, на основании которых будет высчитываться время прибытия бригады медиков к больному.

Теперь медперсонал будет оперативно откликаться на вызовы в зависимости от состояния пациента. Кабинет министров Украины разделил самочувствие заболевшего на четыре вида: критическое, экстренное, неэкстренное и непрофильное. Об этом 16 декабря сообщил депутат Василий Мокан в своем профиле в Facebook.

Предполагается, что при критическом вызове неотложка будет у больного в течение 10 минут, а при экстренном — 20 минут. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что подобная мера поможет снизить уровень смертности на Украине.

Министерство здравоохранения Украины недавно представило обновленную статистику по случаям инфицирования коронавирусом. За все время пандемии в стране выявили 945 218 случаев коронавирусной инфекции, а более двух тысяч украинцев заразились COVID-19 повторно.