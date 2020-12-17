Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Скорая помощь на Украине начнет фильтровать звонки пациентов

Скорая помощь на Украине начнет фильтровать звонки пациентов

Киев, 17 декабря. Правительство Киева утвердило особые критерии на вызовы неотложной скорой помощи, на основании которых будет высчитываться время прибытия бригады медиков к больному.

Теперь медперсонал будет оперативно откликаться на вызовы в зависимости от состояния пациента. Кабинет министров Украины разделил самочувствие заболевшего на четыре вида: критическое, экстренное, неэкстренное и непрофильное. Об этом 16 декабря сообщил депутат Василий Мокан в своем профиле в Facebook.

Предполагается, что при критическом вызове неотложка будет у больного в течение 10 минут, а при экстренном — 20 минут. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что подобная мера поможет снизить уровень смертности на Украине.

Министерство здравоохранения Украины недавно представило обновленную статистику по случаям инфицирования коронавирусом. За все время пандемии в стране выявили 945 218 случаев коронавирусной инфекции, а более двух тысяч украинцев заразились COVID-19 повторно.

Новости партнеров