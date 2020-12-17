Петербургский завод займется восстановлением старинных часов Нотр-Дама

Санкт-Петербург, 17 декабря. Часовой завод «Ракета» примет участие в реконструкции собора Парижской Богоматери после пожара. Петербургские инженеры займутся изготовлением монументальных часов.

Франция не располагает технологией, которая бы позволила восстановить утраченный механизм. Российский завод «Ракета» же изготовил самые большие часы в мире, которые установили в атриуме ЦДМ в Москве, сообщили представители предприятия.

«Инженеры «Ракеты» уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе… в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Четырьмя циферблатами часов в Нотр-Даме управлял механизм Collin, разработанный в 1867 году. Его не удалось спасти во время крупного пожара в апреле 2019 года.

Федеральное агентство новостей ранее писало о том, что известно о трагедии Нотр-Дама спустя год после пожара. Предполагаемой причиной возгорания называют реставрационные работы.