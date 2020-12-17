Командир батальона ВСУ заставил подчиненных рыть окопы на минном поле

Луганск, 17 декабря. Комбат ВСУ угрожал военнослужащим физической расправой за отказ рыть окопы в заминированной зоне. Об этом сообщил сотрудник Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что командира батальона совершенно не волновало наличие мин на участке, где должны были быть обустроены новые позиции. Солдаты отказались выполнять приказ из-за отсутствия карты минных полей, на что комбат ответил им угрозой физической расправы.

По сообщению Осадчего, в конце концов, инженерные работы на указанном участке были продолжены, несмотря на существенную опасность для военнослужащих.

Недавно появилась информация о том, что ряды ВСУ пополняются криминальными элементами. Причиной тому послужила нехватка военнослужащих.