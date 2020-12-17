В Киеве оценили возможность полномасштабной войны в Донбассе

Киев, 17 декабря. Вероятность начала полномасштабного конфликта в Донбассе ничтожна после прошедших военных учений с участием Украины, заявил советник по информационной политике киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

В уходящем году Украина приняла участие в нескольких международных боевых учениях с Румынией, Молдавией, США, Грузий и Британией. Это стало возможным после того, как Верховная рада приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны.

«Маленькие [шансы, что начнется полномасштабный конфликт]. После сентябрьских учений с США и Великобританией они ничтожны», — заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

В 2014 году на востоке страны разгорелась гражданская война, ставшая следствием госпереворота в стране. Восточные регионы, несогласные с политикой новых властей, образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Мирно решить конфликт пытаются участники контактной группы, подписавшие Минские соглашения, которые Киев до сих пор отказывается выполнять в полной мере.

Не разделяющий оптимизма Арестовича, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров назвал 2020-й годом потерянных возможностей. Он напомнил, что общество возлагало большие надежды на избрание Владимира Зеленского президентом, пообещавшего крупные изменения по отношению к Донбассу. Однако, как подчеркнул политик в эфире медиацентра «Патриот», Зеленский не воспользовался своим шансом.