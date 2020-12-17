Москва, 17 декабря. Парламент Швеции на 40% увеличил бюджет военной сферы, объяснив это обеспокоенностью Стокгольма «российской угрозой». Реальная же причина — попытка отвлечь население от проблем.

Россия не представляет никакой угрозы в отношении Европы и конкретно Швеции, заверил политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин. Москва наоборот нацелена на международное сотрудничество, в том числе с США. Это доказывает поздравительная телеграмма Владимира Путина демократу Джо Байдену, передает Nation News.

«РФ в своей оборонительной стратегии не имеет такой концепции, как захват чужих территорий и попытка дестабилизировать ситуацию в суверенных странах. Мы уважаем суверенитеты других государств, готовы сотрудничать и с Западом, и с Востоком, и решать вопросы общей глобальной безопасности», — отметил Самонкин.

Швеция бездоказательно повторяет старую мантру об угрозе военного удара по Стокгольму со стороны России. Этот миф создается «для проведения своей внутренней корыстной политики», уверен политолог. Шведы недовольны политикой действующего руководства страны, в связи с этим власти пытаются отвлечь народ от наболевших тем.

Федеральное агентство новостей недавно писало, что глава Минобороны Швеции Питер Халтквист назвал увеличение оборонного бюджета самой большой инвестицией государства с 1950-х годов. Через пять лет он может достигнуть 89 млрд крон (11 млрд долларов).