Три человека найдены мертвыми в своей квартире в Брянске

Брянск, 17 декабря. Тела жителей города Новозыбкова Брянской области были найдены в одной из квартир дома по улице Садовой. Следователи не обнаружили следов насильственной смерти.

Правоохранители осмотрели квартиру вместе с сотрудниками газовой службы и специалистами МЧС РФ. С места происшествия были изъяты вещи для проведения судебных экспертиз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.

Еще три человека ранее были найдены мертвыми в Екатеринбурге. Предварительно установлено, что причиной смерти стала утечка бытового газа.