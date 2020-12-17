Запуск нового самолета назвали прорывом в отечественной авиации

Москва, 17 декабря. Новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил первый полет с аэродрома в Жуковском, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

До 2030 года корпорация планирует произвести до ста подобных самолетов для гражданской авиации. В том числе, новейшие воздушные машины пойдут на экспорт.

«С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолеты», — сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что конец 2020 года «богат авиационными премьерами». Днем ранее совершил первый полет среднемагистральный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14.

По его словам, Ил-114-300 особенно актуален для России: он не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и может стать базовой машиной для развития региональных перевозок. Ил-114-300 способен приземляться как на бетонные, так и на плотные грунтовые полосы. Региональный борт рассчитан на полеты до 1500 км и перевозку до 60 пассажиров.

В самолете установлены новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01, которые разработали специалисты ОДК. Турбовинтовой двигатель создавали сотрудники петербургского предприятия «ОДК-Климов».

«В своем классе двигатель ТВ7-117СТ-01 является лучшим по всем параметрам, определяющим экономическую целесообразность выбора силовой установки для самолета», — подчеркнули в Ростехе.

Чемезов добавил, что новый самолет может использоваться как патрульный, санитарный борт или для нужд полярной авиации.

После успешного полета Ил-114-300 журналист Андрей Малосолов посетовал в своем Telegram-канале, что подобное событие не вызвало у российских интернет-пользователей особого интереса, тогда как это можно назвать прорывом отечественной авиации.