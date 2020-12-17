Медики дали советы по улучшению памяти в любом возрасте

Москва, 17 декабря. Решить проблемы с памятью можно с помощью спорта, любопытства и шоколада. Врачи назвали простые способы поддержания когнитивных функций мозга.

Одним из способов улучшения памяти является любопытство. Стремление к новым знаниям улучшает работу мозга и повышает способность к обучению. Главным источником получения информации являются книги. За счет чтения можно не только улучшить словарный запас, но и снизить риск деменции в пожилом возрасте.

Еще одним залогом хорошей памяти являются физические нагрузки. Во время тренировок в организме человека выделяются гормоны, отвечающие за счастье. Ежедневные занятия спортом делают эмоциональное состояние более стабильным, что позитивно сказывается на работе мозга.

Медики советуют употреблять темный шоколад для здоровья памяти. В состав какао входят флавонолы, которые способствуют работе мозга. Это вещество также содержится в чае и цитрусовых, передает Infox.

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