Мария Горбань в кружевном пеньюаре засмущала съемочную группу

Москва, 17 декабря. Известная российская актриса Мария Горбань поразила поклонников своей смелостью. Звезда предстала перед камерами в полупрозрачном откровенном черном пеньюаре.

На своей странице в Instagram экранная жена Дмитрия Нагиева опубликовала небольшое видео, показав процесс съемок очередного фильма.

«Снимается кино», — написала она.

На кадрах актриса в прозрачном пеньюаре обращается к съемочной группе. Когда взгляд камеры падает на сотрудников, видно их слегка смущенные лица. Поклонники артистки отметили, как мужчины с восхищением наблюдали за Горбань.

«Там мужчинка один, по-моему, слюной давится», — пишет в комментариях пользователь под ником shevliakovavitalina.

«Ооо, какие взгляды у мужчин! Вот она — женщина-мечта!» — добавила natela.she.

«Охохох. Бедные мужчины», — отметила ir_19_93, добавив к комментарию кучу смеющихся смайлов.

В конце октября Горбань показала поклонникам своего нового спутника. Правда, им оказался не бойфренд, а кот породы сфинкс по кличке Купер. Питомец составит компанию еще одному коту той же породы — Нестеру. Актриса так сильно любит своих животных, что они сопровождают хозяйку в путешествиях и на съемках.

Мария Горбань счастлива в браке с кинооператором Кириллом Зоткиным. С будущим супругом она познакомилась на съемочной площадке, пара поженилась в 2016 году. На экранах же зрители привыкли видеть актрису «супругой» импозантного Нагиева.