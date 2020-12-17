Названы шесть целебных свойств касторового масла

Москва, 17 декабря. Касторовое масло долгое время широко применяется в косметологии. Оно не только способствует улучшению состояния кожи, но и обладает рядом других полезных свойств.

Одно из свойств касторового масла заключается в его способности разглаживать морщины. Оно стимулирует выработку коллагена и насыщает кожу полезными жирными кислотами. В состав касторового масла входит витамин E, который эффективно борется с сухостью кожи, волос и ногтей.

Косметологи часто советуют касторовое масло для лечения прыщей. Оно способствует восстановлению липидного барьера кожи, пробуждая ее природные защитные функции. Важно наносить масло на кожу тонким слоем, а излишки пропитывать бумажным полотенцем.

Касторовое масло широко используется для решения проблем с волосами. Оно может избавить человека от перхоти. Для этого достаточно смешать столовую ложку масла с лимонным соком. Получившийся состав необходимо нанести на корни волос на полчаса, а затем смыть с использованием шампуня. Массаж прикорневой зоны с использованием масла позволит предотвратить выпадение волос. Нанесение его на всю длину придаст волосам блеск, передает Infox.

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