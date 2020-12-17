Семенович порадовала поклонников снимками с эротичной фотосессии

Москва, 17 декабря. Певица Анна Семенович опубликовала чувственные фото, продемонстрировав соблазнительные ноги.

На своей странице в Instagram экс-участница группы «Блестящие» показала пару кадров с новой фотосессии. Звезда запечатлена на лестнице в роскошном черном плаще с глубоким вырезом и бордовых туфлях на шнуровке на высокой шпильке. Артистка выбрала для фотосессии такую позу, чтобы фанаты смогли разглядеть ее идеально гладкие и соблазнительные ноги.

«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?» — привела она цитату Фаины Раневской.

Подписчики певицы в комментариях одарили ее комплиментами.

«Если б Раневская была мужиком, она б так не говорила. Все мужики сходят с ума от семеновских ножек», — пишет пользователь под ником ignorr27.

«Ножки у принцессы, как Эйфелева башня. Чем выше, тем больше дух захватывает. Хороша!» — добавила ine1214.

«Анечка! От вас точно можно и нужно голову потерять!» — считает nataliia_bogdan_.

Но нашлись и те, кто посчитал подобного рода фотографии слишком откровенными для 40-летней артистки.

«Оставьте томные взгляды и эротические позы для молодых. В 40+ уже не ахти это», — выразила мнение svetonkk.

«Что там, что там, как будто из бани только выползла», — считает nadezhdanadezhda6924.

Ранее ФАН озвучил топ-5 российских звезд, которым к лицу лишние килограммы. В рейтинг попала и Семенович. Бывшая фигуристка, а теперь певица всегда славилась аппетитными формами. С возрастом ее фигура стала еще пышнее, но зрители не перестали любить артистку.